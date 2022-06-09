شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المستقبل تدخل التصنيف العالمي QS World University Rankings لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت جامعة المستقبل المركز 1001-1200، في التصنيف العالمي (QS) لعام 2023، لتحقق الجامعة إنجازا جديدا فى مسيرتها الحافلة بالإنجازات، وذلك تكليلا للجهود المستمرة والتى تبذلها الجامعة من أجل تطوير وتحديث مناهج التدريس المتنوعة بين الطلاب، فى إطار الرعاية والدعم الذي يوليه الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والذى يحرص على تعزيز التميز الأكاديمي وتطوير العملية التعليمية بشكل مستمر.



الدكتور خالد عزازى



الدكتور عبادة سرحان

وأكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل أن الجامعة حققت خطوات واسعة فى ترتيب التصنيف الدولى(QS)، موضحا أن هذا الإنجاز ياتى فى إطار ما تقدمه الجامعة من أبحاث وخدمات تعليمية على مستوى عالمى يتماشى مع أحدث الأنماط التعليمية المتطورة ووفق خطط وبرامج متقنة، لافتا إلى أن جامعة المستقبل تحظى بمكانة مرموقة بين الجامعات الخاصة.

ويأتى هذا التتويج ليضع جامعة المستقبل فى قائمة أبرز الجامعات الخاصة بمصر والرابعة علي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، حيث تعد تعتبر جامعة المستقبل من أبرز الجامعات الخاصة المصرية لكونها من أنجح مؤسسات التعليم العالي، وسبق وحصلت على العديد من المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية لجودة التعليم على المستوى العالمي والعربي والإفريقي.



جامعة المستقبل

وكانت جامعة المستقبل قد حصلت علي مركز متقدم تايمز امباكت رانكينج ٦٠١-٨٠٠ علي مستوي العالم، والمركز الثاني علي مصر في جودة التعليم وعدم التمييز، وفي سيماجو ٧٢٠ علي مستوي العالم، وبذلك انضمت جامعة المستقبل لخريطة العالم للجامعات العالمية المتميزة، كما تعد فخر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين العاملين بها فضلا عن طلابها.

وتتميز جامعة المستقبل بالكليات والبرامج المتنوعة التى تتناسب مع حاجات سوق العمل الإقليمى والمحلى والعالمى من خلال الكليات المهمة التى تضمها الجماعة وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.