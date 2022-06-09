شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب هواتف آيفون بحوزة راكب قادم من الشارقة بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة جمرك مطار القاهرة الدولى مبني 1 برئاسة أمل حسن نائب مدير الادارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران الخطوط العربية، أستوقف أحمد سامي محمد رئيس قسم اللجنة الجمركية راكب مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه، وبسؤاله عما اذا كان يحمل اشياء يستحق عليها الرسوم الجمركية اجاب بالنفي، وبتمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمد سالم محمد مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة فأفاد بوجود أجسام متماثلة داخل حقائب الراكب.

وقام مدحت رجب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمد سالم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 13 هاتف محمول ماركة آيفون و2 ساعة أبل سمارت مخبأة بين طيات ملابسه داخل.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 21 لسنة 2022 ضد الراكب .