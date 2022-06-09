شكرا لقرائتكم خبر عن لم تحدث منذ 2004.. شاهد 5 كواكب فجر غدٍ فى ظاهرة تُرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرصد بسماء مصر والوطن العربى صبيحة يوم غدٍ الجمعة، 10 يونيو 2022، الكواكب الخمسة اللامعة في نظامنا الشمسي وهى عطارد، والزهرة، والمريخ، والمشترى، وزحل، مصطفة بالأفق الجنوب الشرقي كسلسلة من الألماس مشاهدة بالعين المجردة. ولم تحدث هذه الظاهرة النادرة منذ ديسمبر 2004 وسيكون أفضل وقت لمشاهدة الكواكب هو 30 دقيقة قبل شروق الشمس.

قد تكون هناك حاجة إلى المناظير جنبًا إلى جنب مع رؤية واضحة للأفق الشرقي لرؤية كوكب عطارد بداية يونيو، ولكن ومع تقدم الشهر سيصبح عطارد أكثر إشراقًا وأسهل في الرؤية، أما بقية الكواكب ستكون مرئية بالعين المجردة باستمرار.

ويعد اصطفاف الكواكب حدثا فلكيا يتم عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.