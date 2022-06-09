شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا للعمرة والحج" تجتمع مع مسئولى المطوفين لتنسيق خدمات الحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، مع مسئولي شركة مطوفي حجاج الدول العربية بمقر الشركة بمكة المكرمة، وذلك للتنسيق بشأن الخدمات المقدمة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة "منى – عرفات".

وقد شارك في الاجتماع المستشار محمد خليفة المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، والأستاذة إيمان قنديل المستشار الفني للوزارة لشئون شركات السياحة، وممثلي الإتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

كما حضر الاجتماع من الجانب السعودي ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية، ومحمد بن حسن معاجينى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عباس بن عبد الغنى قطان عضو مجلس الادارة المنتدب، وموفق بن رشاد خوج عضو مجلس الإدارة المشرف على مصر.

وخلال اللقاء، أشاد أعضاء اللجنة العليا للعمرة والحج بما تقدمه السلطات السعودية من عناية واهتمام بالحجاج، مثمنين على حرصها الدائم في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات والتسهيلات لوفود الرحمن ليتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر.

وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالارتقاء بالخدمات التي ستقدمها الشركة لحجاج السياحة خلال موسم حج 1443 هـ وخاصة في مجالات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية وغيرها مما يمكن الحاج من أداء الفريضة بكل سهولة ويسر بما يتوافق مع توجيهات الدولة المصرية باتخاذ كل ما يلزم لتوفير أقصى درجات الرعاية للحاج المصري في الأراضي المقدسة.