شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إيفاد الشيخ رجب عبدالواسع إلى المركز الإسلامى المصرى بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، إيفاد الشيخ رجب عبدالواسع محمد مصطفى إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية للعمل بالمركز الإسلامي المصري / دار السلام / تنزانيا .

وأوفدت وزارة الأوقاف، فى رمضان الماضى 43 قارئًا مصريًّا لإحياء ليالى شهر رمضان بمختلف دول العالم ، منهم 26 قارئًا على نفقة الوزارة وهم:

كمال محمد على عبد الرحيم البرازيل

صبرى محمد عبد الرحيم الزغلي لبرازيل

أحمد محمد محمد الفرحاتي البرازيل

محمد صلاح عبد القادر البرازيل

حسن شحاته عثمان جمعة البرازيل

ياسر أبو القاسم عبد اللطيف الأرجنتين

كامل محمد جاب الله السيد أمريكا

محمد رمضان كمال محمود بوركينا فاسو

أحمد عبدالفتاح خليل عامر بوركينا فاسو

عبد الله السيد أحمد محمد كولومبيا

محمود حمدان محمد غلاب ألمانيا

محمد أحمد فتح الله ألمانيا

عبد الرحمن فرج حافظ ألمانيا

عزت السيد محمد علي ألمانيا

محمد لطفى نجاتي ألمانيا

حسنى السيد أحمد يوسف ألمانيا

يحيى محمد عبد الرحمن الهند

مصطفى السيد عبد النبي الهند

محمد محمد محيى الدين فنزويلا

ربيع أحمد أحمد عثمان فنزويلا

أحمد السيد صديق غريب فنزويلا

إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي بوليفيا

عبدالعليم طه عبدالعظيم علي بوليفيا

إسلام محمد إبراهيم أحمد نوح إيطاليا

محمود أحمد السعيد إيطاليا

محمد عبدالله باهي إيطاليا