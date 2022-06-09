شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تنظم ملتقى توظيف للشباب بالقطاع الخاص.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة لمشروعات الشباب ملتقى توظيف الشباب بشركات القطاع الخاص، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يوم السبت المقبل الموافق 11 يونيو الجارى بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات.

يأتي هذا الملتقى ضمن مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص التى توفر وظائف متنوعة للشباب مثل "المطاعم السياحية والهايبر ماركت والهندسة والمقاولات وشركات البيع والتجزئة والملابس وخدمات الاتصالات والخدمات المالية والتمويل"، وغيرها من المجالات المتنوعة من أجل خلق أكبر فرص لتوظيف الشباب خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تنفذ من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب العديد من ملتقيات التوظيف بمختلف المحافظات، والتي تساعد على توفير فرص عمل لائقة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بالمراحل السنية المختلفة، داخل شركات ومصانع القطاع الخاص، كما أكدت على وجود فرص تدريبية داخل تلك الشركات قد تتناسب مع الطلاب في المرحلة النهائية من الدراسة.

وتوجه وزارة الشباب والرياضة الدعوة إلى كل الشباب الراغبين في الحصول على وظيفة عمل بشركات القطاع الخاص المشاركة بالملتقى، الإقبال على الملتقى والتقديم على الوظائف المتاحة.