شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض ضوابط إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن ظهور "-1" تعنى أن الطالب غائب فى هذه المادة ومسجل له محضر غياب و"-2" تعنى أن الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية و"-4" تعنى أن المادة غير مقررة على الطالب و"-6" تعنى أن درجة الطالب محجوبة فى هذه المادة لحين مراجعة موقفه.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: انتهاء أعمال التصحيح الإلكترونى لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، التى تمت خلال شهر مايو الماضى من خلال التطبيق الإلكترونى لاستمارة الطلاب واتباع الإرشادات والتعليمات المعلنة فى هذا الشأن من خلال الموقع المخصص لذلك.

وتابعت الوزارة: قيام المدارس بتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية المشار إليها مع درجات الامتحان المقالى بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب فى جميع المواد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي الجارى بالمدارس فور الانتهاء من إعدادها.