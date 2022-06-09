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شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمات مصرية فى دفع مخاطر الأوبئة والحفاظ على صحة أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مصر هى حضن القارة السمراء الكبير، هى البوابة الأفريقية، وقلبها النابض الذى يهبها الحياة، ومنذ نحو 8 سنوات نجحت القيادة السياسية المصرية ببراعة فى إعادة مصر إلى مكانتها فى القارة وبجهود دؤوبة ومتواصلة، وكانت مصر السند للأشقاء فى القارة، فى ضوء إدراك الدولة المصرية الواسع لأهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة.
- منذ عام 2019 حتى 2021 :
أرسلت مصر أكثر من 182.5 طن مساعدات طبية وإغاثية لمنكوبى الفيضانات للسودان
- مارس 2019 :
أطلق الرئيس السيسى مبادرة لعلاج مليون أفريقى من فيروس "سى"
- سبتمبر 2020 :
الرئيس السيسى وجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى 30 دولة أفريقية بقيمة 4 ملايين
فتحت وزارة الصحة المصرية مستشفياتها لعلاج مصابى الثورة السودانية
- أبريل 2021:
أرسلت شحنة مساعدات طبية وإنسانية لغينيا الاستوائية لإغاثة ضحايا تفجيرات مدينة باتا خيل
- يونيو 2022 :
الرئيس السيسى أطلق مبادرة تقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء فى القارة