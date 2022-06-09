أمن الوادى الجديد ينقذ طفلة قبل زواجها بدقائق وينهى حفل الزفاف ويضبط المتورطين

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الفرافرة والمشرف العام على وحدة الأمومة والطفولة بالفرافرة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الوحدة رصدت حالة زواج لطفلة قاصر بدائرة المركز وعلى الفور بعد ثبوت صحة الواقعة جرى التنسيق مع قوات الأمن وتم تكليف قوة شرطة بالتوجه نحو موقع الزفاف وجرى ضبط الأب والزوج وانهاء الزفاف دون مشكلات وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أقرت باخلاء سبيل والد الطفلة القاصر بعد التعهد بعدم زواجها دون بلوغ السن القانونية للزواج.

ومن جانبه، قال عماد عبد اللاه مدير الوحدة العامة للطفولة والأمومة بالمحافظة، إن الوحدة تهيب بالمواطنين سرعة التفاعل والتواصل معها حال رصد اي ممارسات تهدد اطفال المحافظة والاتصال علي خط نجدة الطفل 16000 وذلك حتى لا تتكرر تلك المخالفات الجسيمة في حق الاطفال، مؤكداً على أن الوحدة تقوم بالتحرك الفوري من أجل حماية حقوق الطفوله والأمومة وفقاً لما يقره القانون.