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الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية "سامية حسن"، معرباً عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيداً بقوة الدفع التى تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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