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شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات حصر الأراضى المنزرعة بالقمح ومقارنتها بالكميات الموردة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن وضع الضوابط المقررة لعمل حصر للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن.
القمح
تعيين لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية
حصر المساحات المنزرعة بالقمح فى المحافظة
تحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل
توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يورد الكمية المحددة
قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يثبت التوريد بالصورة المطلوبة
إذا تخلف صاحب الحيازة أو لم يقدم مستندا يفيد قيامه بالتوريد يتم عمل محضر
بموجب محضر إثبات الحالة يتم تحرير محضر جنحة ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد