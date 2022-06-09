شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات حصر الأراضى المنزرعة بالقمح ومقارنتها بالكميات الموردة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن وضع الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.



القمح

تعيين ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية

حصر المساحات المنزرعة بالقمح فى المحافظة

تحديد ‏المساحات التى تم حصادها بالفعل

توجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يورد الكمية المحددة

قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يثبت التوريد بالصورة المطلوبة

إذا تخلف صاحب الحيازة أو ‏لم يقدم مستندا يفيد قيامه بالتوريد يتم عمل محضر ‏

بموجب محضر إثبات الحالة يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذى لم يقم بالتوريد