شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مراقب لجنة دبلومات فنية فى الشرقية لتسريبه أسئلة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نيابة أبوكبير العامة، اليوم، حبس مراقب لقيامه بتسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية أثناء قيامه بأعمال المراقبة داخل لجنة مدرسة الرحمانية التجارية بنات بابوكبير،4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مدير الإدارة التعليمية بأبوكبير، بقيام لجان المتابعة على لجنة مدرسة القراموص الاعدادية المشتركة، المنعقد داخلها امتحانات الدبلومات الفنية مدرسة الرحمانية التجارية بنات اللجنة رقم 4801 تبين قيام " و س" 45 عاما مدرس بتصوير أسئلة الامتحانات، وإرسالها عبر تطبيق الواتس أب إلى أحد الأشخاص لتسريبها للطلاب

تم تحريز الهاتف المحمول والتحفظ على المدرس وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3472 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي التى أكدت صحة الواقعة.