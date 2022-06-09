شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم للصومال الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال، حيث نقل مدبولي، في بداية اللقاء، تهنئة وتحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس شيخ محمود.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق، في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية، مضيفاً أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال، والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تقديره البالغ للمشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب نيابة عن الرئيس السيسي. كما طلب رئيس الصومال نقل تحياته البالغة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يحرص دوما على دعم الصومال في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأشاد شيخ محمود بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ نيله الاستقلال عام 1960، مؤكداً الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في كافة المجالات التنموية، وكذا فى مجال تدريب الكوادر المدنية والأمنية.

هذا واختتم مدبولي لقاءه مع الرئيس الصومالي بنقل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره الصومالي لزيارة مصر، من أجل التباحث حول الموضوعات التي تهم الشأن الصومالي والعربي.