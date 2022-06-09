شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: جهاز تشغيل الشباب يقدم برامج لمساعدة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية الدور الذى يقوم به جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة فى تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ينظم عدة برامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور استراتيجية مصر 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصادياً .

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائها.

وذكر محافظ القاهرة أنه تم تدريب 40 سيدة من حى منشأة ناصر على مهنة الخياطة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة فى مقر المجلس بالدويقة بمدربين ومشرفين من جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة ، وبعد انتهاء فترة التدريب تم توفير فرص عمل للمتدربات بأحد مصانع المنطقة الحرة بمدينة نصر والذي يتوافر به وسيلة انتقال وحضانة خاصة بأطفال السيدات بالمجان خلال فترة قيامهن بالعمل.