شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يؤكد خلال لقائه سفير مصر ببغداد ضرورة تطوير العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى عمار الحكيم أهمية جمهورية مصر العربية بالنسبة للعراق ومكانتها العربية والإسلامية، داعيا أثناء لقاءه مع السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل إلى تطوير العلاقات مع مصر في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والأمنية.

جدد عمار الحكيم بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه بأن الإنسداد السياسي الحالي يرجع إلى نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة المرتبكة والتي أحدثت خللا بالتوازن السياسي، مؤكدًا ضرورة الخروج من هذا الانسداد عبر الحوار واستماع الجميع للجميع بما يحقق المصلحة العامة وتطلعات الشعب العراقى.