شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الباحثين الحاصلين على مكافآت للنشر العلمى بالمركز القومى لبحوث المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى لبحوث المياه، ارتفاع عدد الباحثين بالمعاهد والحاصلين على مكافأت عن الأوراق البحثية المنشورة خلال الفترة من يناير2022 حتي مايو 2022 إلي أكثر من 40 باحثا مشاركين في أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية مميزة.

وأضاف المركز أنه تم حساب المكافات طبقا لمعادلة محددة تأخذ في الاعتبار مؤشر SCImago Journal Rank (SJR) (تقييم سيماجوللمجلات العلميه) وهو مقياس التاثير للمجلات العلمية والذي يعكس عدد الاستشهادات التي تتلقاها المجلة العلمية وأهمية ومكانة هذه المجلة، وكذلك التقييم الربعي للمجلة والمحدد بواسطة قاعدة بيانات بناءً على معامل التأثيرImpact Factor (IF) ، والاستشهادات ، والفهرسة العالمية لتلك المجلة والتي يتم تقسيمها إلى أربعة أرباع مختلفة تبدأ بـ Q1 وQ2 وQ3 وQ4 على الترتيب حيث يعتبر Q1 هو اعلى 25٪؜ من المجلات العلميه المحكمه على مستوى العالم ويليها Q2 وهكذا

الجدير بالذكر أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، برفع القدرات والكفاءات للباحثين بالمركزومعاهده ووحداته البحثية ودعم لتشجيع الباحثين على نشر الأبحاث العلمية في مجلات علمية محكمة ذات ترتيب علمى متميز للارتقاء بالمستوى العلمى.