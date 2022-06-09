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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، الخميس، وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيهات.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات .

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها

- فاصوليا 11‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بسلة 11 جنيها.

- بامية 23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- وورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 14 جنيها.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

- الفراولة 11 جنيها.

- جوافة 15 جنيها.

- خوخ 8.5 جنيه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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