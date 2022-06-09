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الرئيس السيسى يوافق على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى بشأن النقل الحضرى

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدى الدولى  (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

 

نشر القرار، -الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا- في الجريدة الرسمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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