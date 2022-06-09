شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوافق على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى بشأن النقل الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

نشر القرار، -الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا- في الجريدة الرسمية.