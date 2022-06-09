شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة الموجة الحارة السبت المقبل.. والعظمى تسجل 39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد السبت المقبل ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، لتسجل العظمى 39 درجة خلال فترات النهار، وانكسار هذه الموجة الأحد المقبل، حيث تسجل العظمى ما بين 34 – 35 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري، أن فترات الليل تشهد نشاطًا خفيفًا للرياح مع يقلل الشعور بارتفاع نسب الرطوبة .

ونصحت "غانم" المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الظهيرة، مع تناول قدر كافٍ من المياه والمرطبات وارتداء الملابس البيضاء والقطنية والتواجد في المناطق جيدة التهوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.