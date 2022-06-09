شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح رابطاً للمدارس لتحميل نتائج الأول والثانى الثانوى الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحميل الصفين نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام الإلكترونية من قبل المديريات التعليمية والمدارس الثانوى، حيث يمكن تحميل نتيجة الامتحان الإلكترونى من خلال الرابط التالى

https://schg10.emis.gov.eg/

وأوضحت الوزارة أنه بعد تحميل النتائج من قبل المدارس يتم تجميع درجات الامتحانات الإلكترونية والورقية ونتيجة الفصل الدراسي الأول واحتساب حالة الطالب ناجح أم دور ثان.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: انتهاء أعمال التصحيح الإلكترونى لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم تحميل ملفات نتيجة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى التى تمت خلال شهر مايو الماضى من خلال التطبيق الإلكترونى لاستمارة الطلاب واتباع الارشادات والتعليمات المعلنة فى هذا الشأن من خلال الموقع المخصص لذلك.

وتابعت الوزارة : قيام المدارس بتجميع درجات الامتحانات الإلكترونية المشار إليها مع درجات الامتحان المقالى بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول وتجهيز النتيجة النهائية للطلاب فى جميع المواد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يتم إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي الجارى بالمدارس فور الانتهاء من إعدادها.