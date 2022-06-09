شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات التحريرية.. والتعليم تحذر من حيازة المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية فى عدد من المواد الدراسية حسب الشعب والتخصصات فى لجان بالمدارس، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش>

ونبهت الوزارة على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالتليفونات المحمولة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش، كما طالبت غرفة العلميات المركزية لمتابعة الامتحانات من رؤساء اللجان بضبط اللجان.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.