شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأيد 88% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 12% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.