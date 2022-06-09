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%88 من القراء يطالبون بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأيد 88% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 12% من القراء مطالب التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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