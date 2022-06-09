شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد جناح الهيئة بالمعرض الطبى الإفريقى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية المشاركة في المعرض الطبي الإفريقى الأول "صحة إفريقيا"، والذى أنطلق في الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجارى، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس" عبد الفتاح السيسي" بتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية في مختلف المجالات.

وأوضح "التراس" أن الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية والشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية التابعين للهيئة العربية للتصنيع تشاركان بقوة في المعرض، لإبراز القدرات التصنيعية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية في هذا المجال الصناعي الهام، حيث يتم عرض أجهزة التنفس الصناعي ومساعدات التنفس والمفاصل الصناعية والشرائح والمسامير الطبية والخيوط الجراحية وأجهزة التطبيب عن بعد.

وأضاف أن العربية للتصنيع وضعت خطة طموحة لتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير مستقبلا للمنطقة الأفريقية والعربية.