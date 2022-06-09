شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 66 محضرا لمخابز مخالفة وإيقاف 2 بدون ترخيص خلال حملة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى حملة على المخابز بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، وتم مراجع وزن الخبز والاشتراطات للتخزين، ونظافة الأدوات المستخدمة، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه.

وتم تحرير 66 محضر مخالفات صحية وتموينية، وتم ايقاف 2 مخبز مخالف لإدارته بدون ترخيص، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وفى السياق، تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية من ضبط مصنع بير سلم يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تكريرها و تعبئتها مرة أخري وبيعها للمستهلك والمطاعم .

وقد قامت أجهزة محافظة الجيزة بالتحفظ علي المضبوطات والتي بلغت 1800 لتر زيوت مستخدمه غير صالحه للاستخدام وغلق وتشميع المنشأة وتحرير محضر بالواقعة وذلك بمتابعه من الدكتور اشرف تامر رئيس حي الطالبية وبتواجد شرطه المرافق ومباحث التموين وإدارات البيئة والطب البيطري والصحه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



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