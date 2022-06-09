شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق معرض "الدراسة فى اليابان" بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطم كلية الصيدلة جامعة حلوان، بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، اليوم الخميس، معرضا عن التعليم فى اليابان ومبادرة التعليم فى اليابان.

وتأتى المبادرة المصرية اليابانية فى التعليم انطلاقا من توجهات القيادة السياسية المصرية بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتطوير مستوى التعليم فى مصر.

ويتضمن معرض "الدراسة فى اليابان 2022 " والذى يعقد لطلاب الدراسات العليا وطلاب السنوات النهائية محاضرات عن البرامج الدراسية والمنح المتاحة فى مختلف التخصصات، من خلال المبادرة المصرية اليابانية فى التعليم، كما يتضمن أيضا عرضا لفرص إجراء بحوث ما بعد الدكتوراه فى المؤسسات البحثية اليابانية.