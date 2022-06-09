شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قوافل علاجية بالقاهرة والبحر الأحمر خلال شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات المتخصصة فى مجال طب الأسنان لـ467 مواطنا من خلال 3 قوافل، تم تنفيذها بمحافظتى القاهرة والبحر الأحمر، خلال شهر مايو الماضى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن القوافل المتخصصة فى مجال طب الأسنان، تقدم خدمات علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها فى المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لـ570 مواطنا.

ومن جانبه نوه الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه تم وضع خطة لتنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة فى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دورى.

وذكر حسن أنه تم عقد 6 دورات تدريبية مصحوبة بورش عمل فى مختلف مجالات طب الأسنان، ومنها علاج الأسنان التجميلى، والاستعاضة السنية الثابتة والقشور التجميلية، وذلك خلال الشهر الماضى، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب المهنى، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان فى مختلف محافظات الجمهورية.

مضيفاً أنه تم عقد دورة تدريبية لـ40 طبيب أسنان بمحافظة البحر الأحمر، كما تم المرور علي مستشفى الغردقة العام، ومركز صحة الأم والطفل للإطمئنان علي توافر المستلزمات وجودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري من أهالي البحر الأحمر.