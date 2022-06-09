شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رابع جلسات مؤتمر سلام تحت عنوان "مواجهة التطرف فى العصر الرقمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة النقاشية لليوم الثالث من "مؤتمر التطرف الدينى.. المنطلقات الفكرية واستراتيجية المواجهة"، فى الساعة 9 صباحًا، تحت عنوان "مواجهة التطرف فى العصر الرقمى".

ترأس الجلسة الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، وتحدث كل من العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الله العلى الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور أحمد حلو عضو مجلس إدارة مركز رواق بغداد، والدكتور مصطفى دومان عضو المجلس العلمي الرسمي ببلجيكا، والدكتور جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، والأستاذ هاني الأعصر المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات، ودكتور أيمن الشيوي أستاذ بأكاديمية الفنون، و الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، واختتمت الجلسة بكلمة الشيخ كامل الحسيني الباحث بدار الإفتاء المصرية.

وينعقد مؤتمر سلام لدراسات التطرف الدينى الذى ينظمه مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الافتاء المصرية فى الفترة من 7-9 يونيو الجارى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور عالمى يضم مفتى الدول الإسلامية وعلماء المسلمين من جميع أنحاء العالم.