شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان البلاغة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى، اليوم الخميس، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، امتحاناتهم فى مادة البلاغة، وتبلغ لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدى الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 91392 طالبا، وطلاب القسم العلمى 46648، و143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.

وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم فى المناطق الأزهرية فى مختلف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التى تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فورى.

اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب فى اللجان من خلال الأطباء الزائرين.