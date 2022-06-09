شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تطلق مسابقة طلابية عن تغير المناخ "صحتنا فى أرضنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، مسابقة طلابية عن تأثير التغيرات المناخية علي الصحة وصناعة الدواء، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة والدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، يتنافس طلاب كليات القطاع الصحي في جميع الجامعات المصرية في تصميم انفوجراف توضيحي، أو فيديو قصير أو فيلم وثائقي أو قصة مصورة للأطفال تقدم في شكل مبسط تأثير تغير المناخ علي الصحة، وسوف يتم توظيف ابداعات الطلاب في عمل حملة توعية قومية عن تغيرات المناخ والصحة.

أشار الدكتور ممدوح مهدي إلي أهمية إشراك الطلاب في التحديات القومية الهامة التي تواجهنا وأهمية أن يقوم طلاب الجامعات بدور فاعل لمواجهة لرفع وعي المجتمع بهذه القضايا.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن هذه المسابقة تأتي في إطار مشاركة الكلية بشكل فعال في استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 حيث تهدف المسابقة إلي توفير مواد إعلامية يتم استخدامها قبيل قمة المناخ لرفع الوعي المجتمعي بقضية تغير المناخ فيما يخص الصحة وصناعة الدواء من أجل خلق فهم أكبر للمشكلة وقدرة أفضل علي المواجهة وتخفيف الأثار مع قبول مجتمعي للحلول المطروحة وبمشاركة فعالة من قبل فئة هامة في المجتمع ألا وهي طلاب الجامعات.