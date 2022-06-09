شكرا لقرائتكم خبر عن البيطريين تعقد ندوة لتوضيح حقيقة حملة الشائعات حول الأسماك النيلية 15 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وقررت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عقد ندوة علمية بالمركز العلمى للنقابة العامة، يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، الثانية عشر ظهرا، يتم من خلالها توضيح حقيقة هذه الحملة الموجهة وتصحيح ما يدور من مغالطات علمية ومجتمعية وكذلك توعية المجتمع المصري بطرق التعامل مع الأسماك بشكل صحى وأمن سواء للمتعاملين مع الأسماك فى مواقع الصيد أو أو للمستهلك عند الشراء وكذلك للتجهيز بكل الطرق لطهى وتناول وجبة اسماك آمنة، ويشارك بالندوة الدكتورة نسرين عز الدين محمود، أستاذ طفيليات الأسماك، وعلاقتها بالتلوث وصحة الإنسان، قسم الطفيليات كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.
وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أن الدعوة مجانية مساهمة من النقابة العامة فى ضمان توسيع دائرة التوعية المجتمعية والإرشاد.