شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يهنئ علماء جامعة القاهرة وخريجيها الفائزين بجوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة والمرشحين من مجلس الجامعة وخريجيها، الفائزين بجوائز الدولة: النيل، التفوق، التقديرية، التشجيعية لعامي 2021/2022، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، وتأتي في إطار دعم وإثراء الحياة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وفاز من المرشحين من مجلس جامعة القاهرة بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون الفنان رشوان توفيق، ومن أساتذة جامعة القاهرة فاز بجائزة الدولة التقديرية الدكتور معتز سيد عبد الله عميد كلية الآداب الأسبق في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتورة سهير زكي حواس الأستاذة بكلية الهندسة في مجال الفنون.

وفاز من جامعة القاهرة بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية الدكتورة إيمان عامر بكلية الآداب، كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية اثنان من أعضاء هيئة التدريس.

ومن الشخصيات العامة من خريجي جامعة القاهرة، فاز بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية اسم المرحوم رجائي عطية (حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة)، كما فاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية السفير الدكتور محمد نعمان جلال (حاصل على بكالوريوس وماجستير ودكتوراة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة).

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء وخريجي جامعة القاهرة لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، بما يدعم مشاركة أبنائها من العلماء والباحثين في شتى العلوم ويرفع قدراتهم التنافسية، مما أدى إلى تربع الجامعة وأساتذتها على عرش الجوائز في مختلف المجالات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام باحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات، والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.