شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" ترسل اليوم نتائج امتحانات الثانوى العام الإلكترونية للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، الخميس، نتائج الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى المدارس، بعد مراجعتها وتدقيقها ويتم حساب الدرجات الكلية من قبل المدارس لإعلانها الأسبوع الذى يليه.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه ستضاف درجات الطالب فى الامتحانين الإلكترونى والمقالى، ثم تضاف درجات الفصلين الدراسيين لبعضهما، قائلة: "يكفى حصول الطالب على 50% من درجات الترمين للصعود للصف الأعلى"، لافتة إلى أن الأهم من الدرجات هو تمكن الطلاب من فهم نواتج التعلم الحقيقى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: "ليس هدف الامتحانات هو تحديد حالة الطلاب ناجحين أم راسبين فى المقام الأول بل التأكد من فهم الطلاب للتقييم الجديد القائم على الفهم والتحليل والتطبيق"، قائلة: "هدف التطوير فى الثانوى العام هو فهم التطوير".