شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة.. اعرف حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.





السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 28 درجة.





القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 29 درجة.





القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28 درجة.





القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 26 درجة.





القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة.