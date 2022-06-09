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موجة شديدة الحرارة.. اعرف حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.


وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين كما يلى: درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 يونيو:القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة.

 

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة.

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة.

 

 شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة.

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 28 درجة.


درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.

 

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة.

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة.

 

 شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة.

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 29 درجة.


درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة.

 

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة.

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة.

 

شمال الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة.

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28 درجة.

 


درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.

 

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة.

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة.

 

شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة.

 

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 26 درجة.


درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 13 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.

 

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة.

 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

 

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.

 

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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