شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة.. اعرف حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين كما يلى: درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 يونيو:القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة.
جنوب سيناء العظمى 39 درجة الصغرى 27 درجة.
شمال الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 28 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة.
جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة.
شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 27 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 29 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة.
شمال الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 28 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 22 درجة.
جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة.
شمال الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة الصغرى 26 درجة.
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 13 يونيو:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة.
جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.
شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة.