شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه من المقرر يعتمد اليوم، الخميس، المحافظ الدكتور ممدوح غراب نتيجة الشهادة الإعدادية، وإعلان أسماء العشرة الأوائل، عبر البوابة الإلكترونيه للمحافظة، والصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيس بوك.

وأوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوارق إجابات الشهادة الإعدادية، وقيام الكنترول برصد الدرجات، ومن المقرر الانتهاء منها بشكل كامل اليوم الخميس، وعرضها على المحافظ الدكتور ممدوح غراب لاعتمادها، وذلك ما لم يحدث أى مانع.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة مقسمين إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.