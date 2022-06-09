شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يبحث سبل الاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور وليد فياض مع المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للطاقة المتجددة الدكتور جواد الخراز سبل الاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير مشاريع الطاقة الشمسية بحسب المعايير العالمية للتمويل.

جاء ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التى عقدها فياض اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته فى مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلى لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا" المنعقد فى البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وترأس الوزير فياض جلسة حوارية حول أهمية "مشاريع كفاءة الطاقة في المبانى" بالشراكة مع الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا على أهمية إقرار مشروع قانون حفظ الطاقة الذى أرسلته الحكومة اللبنانية مؤخرًا إلى المجلس النيابى، مشيرًا إلى التوفير الكبير الذى يمكن أن يحققه إقرار هذا القانون على الفاتورة النفطية للبنان، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.