شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القمر الصناعى المصرى "نايل سات 301" بعد قليل من ولاية فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد قليل ينطلق من الولايات المتحدة الأمريكية الصاروخ فالكون 9 حاملا القمر المصرى نايل سات 301 لتدخل مصر عصر الجيل الثالث للأقمار الصناعية.

كان أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أكد فى تصريحات صحفيه أنه سيتم إطلاق القمر من ولايه فلوريدا بالولايات المتحده الامريكية، وذلك بعد انتهاء كافه عمليات الاختبار والتشغيل التى أعقبت نقل القمر المصرى من مقر شركه تاليس بفرنسا حيث تم تصنيعه الى قاعدة الاطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا بالولايات المتحده الامريكيه حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية .

وأشار أنيس إلى أن عمليه تصنيع القمر استغرقت حوالى عامين ونصف، وكان مقررا أن يتم إطلاقه فى بدايه العام لولا ظروف كورونا، وحول الأمكانيات الفنيه للقمر الجديد، أوضح أن نايل سات 301 يبلغ عمرة الإفتراضى 15 عاما ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمريه فى القمر الحالى 201 .

وأشار أحمد أنيس إلى أن القمر الجديد سيتوسع فى نطاق تغطيته، فبالإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية اضافة الى دول حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية .

وتابع :"كما تشمل امكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتماعات العمرانيه الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر ".