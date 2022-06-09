شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنفى رفض استيراد شحنة قمح هندى: الشحنات فخمة وممتازة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه لا يوجد أي رفض لأى شحنات قمح هندية إطلاقاً، وتابع: "رئيس الإدارة المركزية أشرف على شحنة القمح الهندى في دولة المنشأ وكانت فخمة وممتازة جداً وما كان هو عملية ترتيبات فقط بين الدولتين".

وأضاف "الشناوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أنع سمع تصريحات وزير الزراعة بشأن رفض شحنة قمح هندى، وتابع:" لكن أنا تواصلت مع الحجر الزراعى ونحن في مرحلة البحث عن منشأ جديد لاستيراد القمح وكانت الهند إحدى هذه الشحنات".

وأردف "الشناوى"، أنه حتى الآن لا يوجد أية شحنة قمح هندى وصلت إلى مصر وتم رفضها"، موضحاً أن شحنة القمح التي تم رفضها لم تدخل مصر من الأساس، كونها رفضت الدولة التى تم تصديرها لها من الهند، وعندما أرادوا توجيهها لمصر رفضنها، وتابع:" هذه الشحنة لم تدخل مصر من الأساس".