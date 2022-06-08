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الرئيس السيسى.. 8 سنوات من التعمير والتنمية.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى.. 8 سنوات من التعمير والتنمية.. العبور العظيم بمصر من الفوضى والانهيار إلى الثبات والاستقرار.. 8 سنوات من الشغف و8 "لاءات" أنقذت مصر.. استعادة التوازن وتأسيس «شرعيّة الإنجاز».. مصر طرف فاعل في السياسة الدولية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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