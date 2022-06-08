شكرا لقرائتكم خبر عن "150 يوما حتى مؤتمر cop27" .. سفارة بريطانيا تحتفل بالشراكة الخضراء مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم السفارة البريطانية بالقاهرة حفل "مائة وخمسون يوما حتي مؤتمر المناخ الدولي كوب27" بالمشاركة مع المجلس الثقافي البريطاني وذلك للاحتفاء بالشراكة المصرية البريطانية الخضراء.

ومن المتوقع الاعلان عن بعض الاتفاقيات المصرية البريطانية الجديدة بالإضافة إلى اطلاق عرض لبرنامج الاتصال المناخي Clime Connection Offer التابع للمجلس ومنح تعليمية خاصة بمجال تغير المناخ.

وسيشهد الحفل حلقة نقاش عن تغير المناخ والتعاون المصري البريطاني في هذا المجال، تضم كل من السفير البريطاني جاريث بايلي وروث كوكس نائب مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر كذلك مجموعة من خبراء المناخ.

ومن المقرر أن يحضر الحفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبد الغفار ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد.