شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى كازاخستان يوجه دعوة لشيخ الأزهر لرئاسة مؤتمر زعماء الأديان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، لبحث سبل التعاون العلمي والدعوي والثقافي.
من جانبه، أشاد الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، بجهود الأزهر في مجال التعليم والدعوة ونشر السلام العالمي، مؤكدًا أن جامعة الأزهر هي أفضل الجامعات بالنسبة للطلاب الكازاخيين، مقدمًا دعوة لفضيلة الإمام الأكبر لافتتاح أكبر مسجد بكازاخستان وترأس مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان في سبتمبر 2022، كما أهدى وكيل الأزهر مجسمًا تذكاريًّا للظاهر بيبرس بمناسبة إحياء الذكرى 800 لميلاد السلطان الظاهر بيبرس.