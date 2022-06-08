شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع به 1800 لتر زيوت مستخدمة يعاد تكريرها وبيعها للمستهلكين والمطاعم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية من ضبط مصنع بير سلم يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية يقوم بتجميع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تكريرها و تعبئتها مرة أخري وبيعها للمستهلك والمطاعم .

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الاسواق و ضبط المحال والمنشات التجارية المخالفه حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين .

وقد قامت أجهزة محافظة الجيزة بالتحفظ علي المضبوطات والتي بلغت 1800 لتر زيوت مستخدمه غير صالحه للاستخدام وغلق وتشميع المنشأة وتحرير محضر بالواقعة وذلك بمتابعه من الدكتور اشرف تامر رئيس حي الطالبية وبتواجد شرطه المرافق ومباحث التموين وإدارات البيئة والطب البيطري والصحه وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.