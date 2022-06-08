شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية: قضينا على المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه يوجد أسواق عشوائية كانت منتشرة بكثرة بمحافظات الجمهورية، موضحا أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على المناطق غير الآمنة بتكلفة 40 مليار جنيه .

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مصر خلال عام 2016 تواجد فيها 57 منطقة غير أمنة يقطن فيها أكثر من مليون ونصف مواطن، بجانب أنه يعيش أكثر من 20 مليون مواطن بمناطق غير مخططة، وكان ينقصها خدمات الكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعى.

ولفت رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن التطوير في المناطق الأثرية يكون من خلال المحافظة على المباني التراثية والإسلامية الأثرية وترميمها مع تحويل العمارات التي بنيت بشكل حديث في المناطق المجاورة للمناطق الأثرية وتحيدها.