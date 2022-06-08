شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع القمر الصناعى 301: العمر الافتراضى للقمر 201 ينتهى 2028 و301 بديلا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو إمام مدير مشروع القمر الصناعى نايل سات 301، إن القمر الجديد يحتوى على 38 قناة ويستهدف نفس منطقة التغطية وسيكون بديلا للقمر 201 والذى ينتهى عمره الافتراضى 2028.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية دينا عصمت: هو ليس قمرا بديلا ولكن أصبح لدينا موارد جديدة تم استغلالها على هذا القمر وترددات جديدة وجرى استهداف مناطق تغطية جديدة، فترة الدراسات للقمر 301 أخدت أكثر من 3 سنوات وتم إطلاقه مبكرا لأننا نضع في الاعتبار مخاطر الإطلاق.

وأكد أن استراتيجية الشركة ودراستها استغلت جميع الموارد المتاحة وسيكون ذا مردود اقتصادى، وكنا نتعامل مع شركات أوروبية محترمة وفى القمر 301 تعاملنا مع شركة أمريكية كبيرة وتمثل من اعتماديتها نسبة متميزة في العالم، وتم اختيارها عبر مناقصة وحصلنا على عرض مالى متميز فضلها على الشركات الأخرى ما أن لديها أكبر عدد إطلاق يتم خلال العام الواحد، والشركة تقوم بإطلاق القمر.