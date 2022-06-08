شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة تمد حظر تصدير الفول والمكرونة والدقيق والذرة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار رقم 335 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار 141 و 142 لسنة 2022 باستمرار حظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه والزيوت والفريك والذرة ولمدة 3 أشهر.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار 335 لسنة 2022 بأنه يسمح تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي من الأصناف الواردة بالقرارين 141 و 142 والتي تقدرها وزارة التموين بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.