شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الخاصة.. فتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة 18 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الجامعات الخاصة خلال الاجتماع المنعقد اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فتح باب القبول للشهادات المعادلة ( العربية والأجنبية ) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 بالجامعات الخاصة .

في كلمته، أكد الوزير على أهمية دور الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولى

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة انتهاء كافة الجامعات الخاصة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022 في مواعيدها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، ووجه الوزير بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

ووجه الوزير بالاستمرار في تقديم نتائج التقييم الدوري لمستوى وعناصر التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي بالجامعات الخاصة على مستوى اللوائح الدراسية وتحديث المناهج الدراسية والتحول الرقمي بكافة الجامعات الخاصة، مع التوجيه بإسراع لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات في مراجعة اللوائح المحدثة المقدمة من الكليات المختلفة، ووضع برنامج زمني يتم الالتزام به في مراجعة اللوائح الأكاديمية.