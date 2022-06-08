شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات أرمينيا تتلقى بلاغا بتفخيخ مطار يريفان لدى وصول وزير خارجية روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطوارئ الأرمنية، اليوم الأربعاء تلقيها بلاغا بتفخيخ مطار يريفان الدولي لدى وصول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إليه.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن لافروف وصل إلى العاصمة الأرمنية يريفان في زيارة رسمية، سيجري خلالها محادثات مع نظيره الأرمني، أرارات ميروزيان، واجتماعات مع رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، والرئيس الأرميني، فاهاجان خاتشاتوريان، كما سيشارك لافروف يوم الجمعة، 10 يونيو، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.