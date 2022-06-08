شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة: لا توجد أى حالات إصابة بجدرى القرود فى مصر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد أى حالات مسجلة فى مصر حتى الآن بمرض جدرى القرود، مشيرة إلى أنه لا يوجد أيضا حالات مشتبه فيها..

الصحة: لا توجد أى حالات إصابة بجدرى القرود فى مصر حتى الآن

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد أى حالات مسجلة فى مصر حتى الآن بمرض جدرى القرود، مشيرة إلى أنه لا يوجد أيضا حالات مشتبه فيها.

موسيماني يوجه رسالة غامضة لجماهير الأهلي: هذه رحلتنا التى باركنا الله بها

وجه بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، رسالة غامضة عبر حسابه على تويتر، أثارت حالة من اللغط حول مصيره مع النادى الأهلى، بين الاستمرار في قيادة الفريق الأحمر أو رحيله، لا سيما بعد توتر علاقته مع ناديه.

إصابة 8 أشخاص فى انهيار جسر معلق أثناء حفل افتتاحه بالمكسيك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لانهيار جسر معلق فى مدينة كويرنافاكا المكسيكية، فجأة أثناء مرور عدد من المسئولين بالمدينة، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، وكان من بين المصابين فى انهيار الجسر رئيس المدينة المكسيكية.

مصادر لروسيا اليوم: إصابة سوزانا شابوتوفا رئيسة سلوفاكيا بفيروس كورونا

أكدت مصادر مطلعة الأربعاء، إصابة الرئيسة السلوفاكية سوزانا شابوتوفا بفيروس كورونا.

التعليم تحدد ضوابط ومواعيد تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب "عذر"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط وإجراءات تأجيل امتحان الدور الأول للثانوية العامة إلى امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلي، موضحة أنه في حالة حدوث عذر مرضي للطالب بمنعه عن أداء الامتحان في الدور الأول، وحتى يمكنه أداء الامتحان في الدور ، يتم العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

ارتفاع أسهم كهربا فى الاستمرار بالأهلي مع اقتراب رحيل موسيماني

اقتربت أسهم محمود كهربا جناح الأهلي من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر مع اقتراب رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، بعدما دخلت علاقته مع إدارة النادي في نفق مظلم، بسبب تصريحاته الأخيرة والتي لم تنال رضا مسئولي القلعة الحمراء.

تأييد تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأييد تغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

أعمال صيانة طارئة.. "تاون جاس" لسكان الهرم والدقى: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيتم القيام بأعمال صيانة طارئة بتقاطع شارع المريوطية مع شارع فيصل، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء فى الساعه الحادية عشر مساء.

طعم الانتصار فى زمن الرئيس السيسى.. تحديات ثقافية فى زمن الجمهورية الجديدة

فى زمن الجمهورية الجديدة التى بدأت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى عام 2014، واجهت البلاد العديد من التحديات الصعبة، والتى كللت بالنجاح وتذوق الشعب المصرى طعم النجاح والمثابرة والانتصار فى كافة المجالات سواء السياسة أو الدولية أوالاقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها، ومن هنا سوف نستعرض خلال السطور التالية أبرز التحديات الثقافية التى مرت خلال تلك الفترة حتى الآن.

ديلى ميل: مدن وقرى سياحية بريطانية مهددة بالاختفاء من الخريطة بسبب تغير المناخ

قال الرئيس التنفيذى لوكالة البيئة البريطانية، جيمس بيفان، إن هناك خطر حقيقى يهدد مدن بريطانية وقرى سياحية كاملة بالاختفاء من الخريطة، ومن ثم بدء عمليات تهجير لسكانها دون تحديد مدى زمنى محدد لحدوث ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

تعرف على الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ولديها أطفال من 12 لـ 18 عاما

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي انفو جراف عن أعداد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة ولديها أطفال من سن 12 إلى 18 عاما في إطار حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها.

4 أبراج لا تنجز المهام المطلوبة منها فى وقت قصير.. بيتأخروا دايمًا فى الشغل

يستطيع البعض إنجاز المهام المطلوبة منه أثناء العمل في وقت قصير، لكن بعض الموظفين لا يستطيعون إنجاز المهام المطلوبة منه بل و يتركون العمل ويذهبون قبل إنتهاء المواعيد الرسمية، مما يتسبب في غضب رؤساءهم منهم، وتعرضهم لبعض العقوبات، وقد يعتقد البعض إن هذه الصفة يتسم بها بعض الأبراج الفلكية وهؤلاء نستعرضهم في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia.indiatimes".

5 لاعبين يترقبون إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

باتت أيام بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي معدودة داخل القلعة الحمراء بعد توتر علاقة المدرب الجنوب إفريقي مع إدارة النادي ورغبة الإدارة في إنهاء التعاقد مع المدرب لاسيما بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها لوسائل الإعلام الجنوب إفريقية ولم تروق إلى إدارة الأهلي.

شيكابالا يرفض شائعات الرحيل ويتمسك بالاستمرار فى الزمالك حتى الاعتزال

يتمسك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالاستمرار في صفوف الفريق الأبيض حتى نهاية مشواره الكروى ، رافضا كل الانباء عن انتقاله الى اندية الاتحاد السكندرى او المص رى البورسعيدى .

قطع المياه الجمعة عن عين شمس وعدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية بالكامل – الشيراتون – الكلية الحربية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10-06-2022 الساعة الحادية عشر مساء حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 11-06-2022، نظراً لقيامها بأعمال صيانة بخط قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.

التشخيص المبكر أول طرق العلاج.. اعرف علامات الإصابة بأورام الدماغ

يعتبر الدماغ أكثر أعضاء الجسم حساسية، وعندما يؤثر الورم السرطاني على الدماغ، يمكن أن يكون له تأثير ضار على وظيفته، وكذلك على صحتنا، نتيجة لذلك، يصبح من الضروري الابتعاد عن الأساطير ونشر الوعي حول أورام المخ، تشمل مفاتيح النجاة من أورام الدماغ الاكتشاف المبكر والإدارة السريعة وخطة علاج متابعة مناسبة، وبمناسبة اليوم العالمى لأورام الدماغ، الذى يوافق 8 يونيو من كل عام نتعرف على أعراض الإصابة بأورام الدماغ، بحسب موقع "health".