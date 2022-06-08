شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لروسيا اليوم: إصابة سوزانا شابوتوفا رئيسة سلوفاكيا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مطلعة الأربعاء، إصابة الرئيسة السلوفاكية سوزانا شابوتوفا بفيروس كورونا.

ونوهت مصادر مقربة، بحسب روسيا اليوم، بأن "رئيسة الدولة كانت تعتزم القيام بزيارتها المخطط لها إلى البرتغال وإيطاليا مساء الأربعاء مع الرئيس البولندي أندريه دودا".

وأوضحت المصادر، أن "السياسيين أرادوا إقناع حكومتي البرتغال وإيطاليا بشكل مشترك بضرورة منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن".