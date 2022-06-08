شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومستشفيات وأماكن للهوايات خلف الأسوار بمراكز الإصلاح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملاعب ومستشفيات وأماكن للهوايات، هكذا المشهد خلف الأسوار، حيث استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون مؤخراً وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان لمشاهدة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم حيث تفقدوا المركز الطبى والذى يعد صرحاً طبياً متطوراً بتجهيزاته المتطورة التى توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة فى كافة التخصصات ولكل الحالات ، وقاموا بمتابعة الحالة الصحية لبعض النزلاء ممن يتلقون العلاج داخله ، وقد حرص ممثلى الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية، حيث تطبق برامج إجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون للإبتعاد بهم عن مسارات الجريمة من خلال ندوات دينية وثقافية وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

وعلى مستوى التأهيل المهنى شاهد الزائرون وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية ، كما شاهدوا منتجات النزيلات من المشغولات اليدوية ذات الجودة ودقة الصنعة وكذا دور الحضانة لمساعدة النزيلات على قضاء وقتاً مع أطفالهن .

وتأتى الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التى تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تُعد نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية فى هذا المجال .

مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تعد إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة .. لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للإطلاع على برامج الإصلاح والتـأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة .