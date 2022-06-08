شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة مهنئة مصر بتوقيع اتفاقية COP27: نتطلع لقيادة ناجحة ومؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت إلنا يانوفا منسقة الأمم المتحدة مصر على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي كونها البلد المضيف للدورة 27 في مدينة شرم الشيخ COP27 قائلة خلال تدوينه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " نتطلع إلى قيادة ملهمة في تعزيز وناجحة ومؤثرة في اجندة مكافحة التغير المناخى

وقع وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية باتريشيا اسبينوزا، اليوم الأربعاء على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف (cop 27) بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر القادم.

يأتى التوقيع على هامش أعمال الدورة الـ 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمنعقدة بمدينة بون الألمانية.